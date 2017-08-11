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مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير النقل

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مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير النقل مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير النقل

التحرير

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تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لاستدعاء وزير النقل هشام عرفات، لحضور اجتماع طارئ للجنة النقل لمناقشة أسباب وقوع حادث قطاري الإسكندرية.

وأكد بكري، خلال جلسة اليوم في البرلمان، أن ذلك الحادث يعيدنا إلى مئات الحوادث التي وقعت قبل ذلك، مشيرًا إلى أن لجان تقصى الحقائق التي تم تشكيلها من قبل لم تفلح في مواجهة القطارات.

وطالب النائب، لجنة النقل، باستدعاء كل المسئولين عن هيئة السكك الحديد وسؤالهم عن مدى تفعيل التوصيات السابقة وتوجيهات الرئيس ، بإصلاح المزلقانات والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.

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كان حادث تصادم قد وقع بين قطارين، ظهر اليوم الجمعة، بين قطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية، وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، وفاة 36 حالة وإصابة 123 آخرين جراء الحادث.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث والمتسبب فيه، مطالبًا الدكتور هشام عرفات بتقديم تقرير حول الحادث.

وكلف المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، النيابات المختصة، بسرعة التحقيق في الحادث. ومن ناحية أخرى أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أيضًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلفت فريقا من رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات، لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسؤولين عنه، مع عرض نتائج التحقيقات عليها فور انتهائها.

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