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مصدر بسكة حديد الإسكندرية: هذا سبب تصادم القطارين

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مصدر بسكة حديد الإسكندرية: هذا سبب تصادم القطارين مصدر بسكة حديد الإسكندرية: هذا سبب تصادم القطارين

التحرير

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قال مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، إن خطأ مشترك تسبب في وقوع حادث تصادم قطارين قرب محطة قطار خورشيد، مشيرًا الى أن عطل فني أصاب القطار القادم من بورسعيد إلى محافظة الإسكندرية، واضطر للوقوف لما يقرب من ساعة كاملة.

وقال المصدر – خلال تصريحات خاصة، إن سائق القطار انتظر لأكثر من ساعة لوصول فني الهيئة لبدء عملية الإصلاح، موضحًا أنه لم يتم إخطار سائق القطار القادم على القضيب المتقاطع معه من القاهرة قادمًا إلى الإسكندرية، ما تسبب في وفاة سائق القطار.

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وفي نفس السياق، أكد محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، إن القطار القادم من القاهرة لم يبلغ بتعطل الآخر، ما تسبب في وقوع الحادث.

وارتفع عدد المتوفين في الحادث إلى 37 حالة وفاة واصابة 123 مصاب جراء الحادث ووجود 40 مصاب بمستشفى الجامعى " الأميري" بعضهم فى حالة حرجة.

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التحرير

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