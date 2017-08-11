أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عطية: الرجال خادمون للنساء.. وأمك لو عرفتك غير كده تبقى قليلة الأدب

Google+ Print
عطية: الرجال خادمون للنساء.. وأمك لو عرفتك غير كده تبقى قليلة الأدب عطية: الرجال خادمون للنساء.. وأمك لو عرفتك غير كده تبقى قليلة الأدب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تفسير قوله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، أنهم «خادمون»، لافتًا إلى أن الغالبية يعتقدون أن «قوامون» تعني أن «الرجل يكون سي السيد»، مشددا على أن هذا الفكر نابع من «اعوجاج وتأخر الأمة».

أضاف عطية، خلال تقديمه برنامج «كلمة السر»، المُذاع عبر فضائية «MBC »، اليوم الجمعة: «(قوامون) لا تعني أن الرجل (سي السيد)، والمرأة (بنت 66)، (قوامون) يا أهبل تعني (كثير القيام)، يعني كل شوية تقوم تخدمها».

أشار إلى أن هذه الآية ظُلمت كثيرا جدا، ومن ذلك أن الجميع يظن أنها متعلقة بالزوج والزوجة، ولكن هذا غير صحيح، فهي متعلقة في المقام الأول بكل النساء، حيث لم يقل تعالى (الأزواج)، بل قال (الرجال).

شاهد أيضا

تابع: «الله ونبيه وقرآنه لم يقولوا إطلاقا بأن السيدة تقوم إلى الخدمة والرجل مخدوم، أنت الخدام وهي المخدومة، أمك كانت تخدمك هي يا نطع يا قليل الأدب أنت وأمك، ما هي أمك لو كانت مؤدبة كانت عرفتك معنى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)».

وشدد العالم الأزهري: «مفيش مجتمع في الدنيا فيه المرأة فوق الكل إلا في المجتمع المسلم، لو كان يعلم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك