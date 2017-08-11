أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دبلوماسي أمريكي سابق: التصريحات النارية لترامب وكيم تزيد مخاطر اندلاع الحرب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دبلوماسي أمريكي سابق: التصريحات النارية لترامب وكيم تزيد مخاطر اندلاع الحرب

07:02 م الجمعة 11 أغسطس 2017

دبلوماسي أمريكي سابق: التصريحات النارية لترامب وكيم تزيد مخاطر اندلاع الحرب

بيل ريتشاردسون، السياسي والدبلوماسي الأمريكي

واشنطن - (أ ف ب):
قال بيل ريتشاردسون، السياسي والدبلوماسي الأمريكي الذي أمضى سنوات في محاولات نزع فتيل الأزمات مع : "إن الاستفزازات الكلامية المنفلتة والمتزايدة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تزيد من مخاطر تحول أي حادث أمني صغير إلى حرب.

وبعد أن هدد ترامب كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" بينما قال وزير خارجيته ريكس تيلرسون أنه ليس لديه أي مخاوف، صرح ريتشاردسون لوكالة فرانس برس أن الموقف الامريكي غير الواضح خطير بنفس درجة خطورة تهديدات بيونج يانج بإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام الأمريكية.

وأجرت الوكالة الحوار التالي مع السياسي الأمريكي:

- هل تجاوزنا نقطة المحادثات؟
لقد اقتربنا من ذلك، يبدو ان الزعيمين دخلا منافسة حول الاقوى بينهما، ومن يمكن أن يطلق تصريحات أكثر حدة من الاخر، وذلك لا يساعد لأنه يمنع الدبلوماسيين من محاولة التوصل الى حل دبلوماسي.

هذا امر مؤسف لانني لا اعتقد أن الرئيس سيتغير. فهو لا يصغي لاحد، اما كيم جونغ-اون فلا يمكن التكهن بتصرفاته، ولذلك فإننا نواجه هذه العوائق الخطيرة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماتيس: الحرب ستكون كارثية والجهود الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية

    أخبار

  • ترامب يحذر كوريا الشمالية من أن خيارات بلاده العسكرية "جاهزة "

    أخبار

  • ميركل تنتقد "التصعيد الكلامي" في أزمة كوريا الشمالية

    أخبار

  • ترامب: جاهزون لاستخدام الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية إذا لم تتصرف

    أخبار

إعلان

c191469ea1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية