بالصور.. الشرطة العسكرية تفرض كردونًا أمنيا بمحيط موقع تصادم قطاري الإسكندرية

الإسكندرية – سرحان سنارة:

فرضت قوات الشرطة العسكرية، مساء اليوم الجمعة، كردونًا أمنيًا، بمحيط موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، بالقرب من قرية الشيخ الشيخ الصغرى، لتمكين خبراء الأدلة الجنائية وفريق النيابة العامة من أداء مهامهم.

ودفعت الهيئة العامة للسكك الحديدية، بجرار لسحب 6 عربات سليمة من قطار بورسعيد، ومن المقرر أن تدفع بجرار آخر لسحب العربات السليمة من قطار القاهرة، فيما لا تزال العربات المحطمة في انتظار وصول الأوناش لرفعها.

وتنتشر 20 سيارة إسعاف بمحيط المنطقة، تحسبُا للعثور على ضحايا جدد خلال عمليات رفع الحطام.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن وفاة 63 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.