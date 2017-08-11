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بريطانيا تعتزم مراقبة ذبح الحيوانات بالكاميرات

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بريطانيا تعتزم مراقبة ذبح الحيوانات بالكاميرات بريطانيا تعتزم مراقبة ذبح الحيوانات بالكاميرات

مصراوي Masrawy

بريطانيا تعتزم مراقبة ذبح الحيوانات بالكاميرات

06:45 م الجمعة 11 أغسطس 2017

(بي بي سي):

تعتزم البريطانية إلزام المسالخ في انجلترا بوضع كاميرات مراقبة في إطار خطط تهدف إلى مراقبة رعاية الحيوان.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستُنفذ على مراحل خلال العام المقبل، فإن الأطباء البيطريين التابعين لوكالة معايير الأغذية سيكون بإمكانهم طلب مشاهدة الصور في جميع المناطق التي تُحتجز فيها الماشية.

وقد تواجه المسالخ التي يُكتشف مُخالفتها لمعايير رعاية الحيوان تحقيقا جنائيا أو سحب التصاريح الممنوحة للعاملين فيها.

وقال وزير البيئة البريطاني مايكل غوف إن هذه المقترحات من شأنها أن تجعل بريطانيا "رائدة عالميا في مجال رعاية الحيوان."

ويجب على من يعملون في تربية الحيوانات للحصول على لحومها أن يلتزموا بقوانين رعاية الحيوانات وممارسة المهنة والتي تشمل التعامل مع الماشية من بينها طريقة تغذيتها وإيوائها ونقلها وأيضا طريقة ذبحها.

ويجب على المسالخ في انجلترا الالتزام بقواعد رعاية الحيوانات، في حين أن هناك قواعد منفصلة تُطبق في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وقواعد تنظيمية إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة عن نيتها تعزيز معايير التعامل مع حيوانات المزارع والحيوان المنزلية الأليفة في انجلترا من خلال تحديث قوانين رعاية الحيوانات الموجودة حاليا.

وفي حال وقوع انتهاكات لهذه القوانين، فإن ذلك قد يؤدي إلى توجيه إنذار بالتفتيش من قبل الهيئات المعنية برعاية الحيوانات أو تعليق أو إلغاء التراخيص الممنوحة للعاملين أو الإحالة إلى تحقيق جنائي.

وقال غوف: "لدينا بعض من أعلى المعايير في رعاية الحيوانات في العالم والإجراءات التي وضعتها اليوم ستُعزز من وضعنا كرائد عالمي (في هذا المجال)."

"إجراءات ضرورية"

وقالت رئيسة وكالة المعايير الغذائية هيثر هانكوك إن الوكالة تدعم إلزام أصحاب المسالخ بوضع كاميرات المراقبة إذ أن المسالخ لم تعد تلتزم طوعيا بمعايير رعاية الحيوانات.

وأضافت: "إننا نتطلع إلى وضع مطلب إجباري لاستخدام الصور المأخوذة من الكاميرات في المسالخ والاطلاع عليها والاحتفاظ بها."

وقال رئيس الجمعية البيطرية البريطانية غودرون رافيتز إن إلزام المسالخ بوضع كاميرات المراقبة هو أمر "ضروري" من أجل الحفاظ على رعاية الحيوان.

وأضاف: "إننا سعداء بشكل خاص بأن نرى التزاما بتمكين الأطباء البيطريين الحكوميين من الاطلاع على الصور (المأخوذة من الكاميرات) بدون أي قيود، وهو الأمر الذي كانت تطالب به الجمعية منذ فترة."

وتابع: "استقلال الأطباء البيطريين والمؤهلات الفريدة ستساعد في ضمان أن تستمر بريطانيا في الاحتفاظ بأعلى المعايير في صحة ورعاية الحيوانات وسلامة الغذاء".

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مصراوي Masrawy

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