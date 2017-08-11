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منظمات غير حكومية تبقي سفنها قبالة ليبيا رغم قرار الحظر

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مصراوي Masrawy

منظمات غير حكومية تبقي سفنها قبالة ليبيا رغم قرار الحظر

06:40 م الجمعة 11 أغسطس 2017

منظمات غير حكومية تبقي سفنها قبالة ليبيا رغم قرار الحظر

سفينة "اكواريوس" التابعة "لاطباء بلا حدود" و "اس ا

طرابلس - (أ ف ب):
أبقت منظمات غير حكومية تشارك في إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا سفنها في المنطقة رغم قرار حظر السفن الأجنبية الذي أعلنته البحرية الليبية، أمس الخميس.

في المقابل، انتقل عدد كبير من السفن الى مالطا او صقلية للتزود بالوقود او تغيير الطواقم او لاعمال صيانة مع التراجع الواضح في عدد المهاجرين المنطلقين من ليبيا.

وقال نيكولا ستالا منسق عمليات البحث والانقاذ على متن السفينة اكواريوس لفرانس برس "حتى الان نواصل نشاطنا في المياه الدولية".

وتسير اكواريوس التي تستخدمها منظمتا "اس او اس المتوسط" و"اطباء بلا حدود" دوريات منذ عشرة ايام على بعد عشرين ميلا شمال ليبيا وتبتعد حتى ثلاثين ميلا ليلا.

وأعلنت البحرية الليبية الخميس استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية لمنع "أي سفينة أجنبية" من إغاثة مهاجرين خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.

واضاف ستالا "لم نتلق اي معلومات رسمية عن اقامة ليبيا منطقة بحث وانقاذ وفي المياه الدولية لا يمكن منع الملاحة".

من جهته، اوردت مارسيلا كراي، احدى مسؤولات "اطباء بلا حدود" على متن اكواريوس ان "حجم هذه المنطقة (التي اعلنها الليبيون) ليس واضحا".

واضافت ان منظمتها "تحاول الاتصال بالسلطات الليبية لفهم ماذا تريد".

ورفضت منظمة "مواس" المالطية الادلاء باي تعليق قبل الحصول على تأكيد ليبي رسمي، فيما اكدت منظمة "برواكتيفا" انها ستبقي برنامجها المعتاد: ما بين 15 و18 ميلا من الساحل خلال اليوم وما بين 30 و35 ميلا ليلا لتفادي شباك الصيادين.

هذا المحتوى من

AFP

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