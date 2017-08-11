رئيس وزراء تركيا: لن نسمح بقيام دولة مصطنعة على حدودنا

أنقرة - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لا يمكنها التهاون حيال جهود إقامة دولة مصطنعة جديدة على حدودها، لا سيما مع سوريا والعراق، وذلك في إشارة إلى مساعي كردستان العراق لإجراء استفتاء على استقلالها.

وأضاف يلدريم - في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن تركيا تقوم "بالمشاورات اللازمة مع الدول المعنية في هذا الموضوع، ولن تسمح بقيام أي دولة مصطنعة على حدودها الجنوبية".

وكان هيمن هورامي، مستشار بارز لرئيس كردستان العراق مسعود بارزاني ، قد أعلن في مطلع يونيو الماضي أن إقليم كردستان سيجري استفتاء للانفصال في نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضح أن التصويت سيشمل مناطق كركوك وخانقين وسنجار ومخمور.

وتعارض تركيا تاريخيا انفصال إقليم كردستان حيث أنها تخشى من أن تمتد حركة انفصالية إلى سكانها الأكراد الذين تقدر نسبتهم بـ20 %.

وتشكل اقليم كردستان العراق في عام 1992 واكتسب زخما اضافيا بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكانت الحكومة الإقليمية قد أبلغت الأمم المتحدة العام الجاري بأنها تعتزم إجراء الاستفتاء، حتى وإن أشارت بغداد إلى معارضتها لهذه الخطوة.

وهناك قوى إقليمية أخرى، بما في ذلك إيران، لا ترحب بالفكرة.