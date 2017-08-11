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"شئون عربية النواب" تدعو لتشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار العراق

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مصراوي Masrawy

"شئون عربية النواب" تدعو لتشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار العراق

06:30 م الجمعة 11 أغسطس 2017

كتب- أحمد علي:

دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، إلى تشكيل لجنة عليا عربية تتبع الجامعة العربية لإعادة إعمار العراق تساهم فيها الدول العربية سواء بالتمويل أو تقديم العمالة أو الدعم الفني واللوجستي.

وأكدت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أن الدور العربي في قضية إعادة إعمار العراق مطلوب ومهم، وأنه إذا كان عدد من الدول العربية تقدم دعما للعراق بشكل أو بآخر، فإن المسأله تحتاج إلى توحيد الجهود والأهداف.

وشددت اللجنة على أن عودة العراق قويا موحدا مكسب عظيم للأمة العربية كلها واستقرار شعبه هو استقرار لسائر شعوب الأمة، وطالبت الشعب العراقي بكل أطيافه أن يظل متوحدا متلاحما واضعا المصلحة العليا للوطن العراقي فوق أي مصالح ضيقة مع تجاوز أي خلافات حزبية ومذهبية.

وحملت اللجنة التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق سنة 2003 مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق، وطالبت بأن يسدد هذا التحالف بكل مكوناته وحكوماته تعويضات للعراق عن الخسائر المادية الجسيمة وإصلاح البنية التحتية والسكانية وإعادة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.

 

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مصراوي Masrawy

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