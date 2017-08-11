ميركل: لن ننحني أمام أزمة اللاجئين بسبب الانتخابية المقبلة

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في برلين أنها لن تنحني أمام أزمة اللاجئين بسبب الحملة الانتخابية المقبلة.

وقالت ميركل اليوم في أول لقاء صحفي لها بعد عودتها من عطلتها: "الموضوعات التي نعالجها لن نتمكن من إبعادها عن الحملة الانتخابية ولا نريد ذلك".

وقالت ميركل إن سياسة اللاجئين "هي جزء من العمل وما يزال لدينا الكثير من الجهد لبذله فيها".

وأكدت ميركل أن حل المشكلات يأتي خطوة خطوة، مبينة أن الموقف في الأراضي الليبية التي تمثل بؤرة المشكلة أفضل منه قبل عام.

وأضافت ميركل أنه "ما يزال علينا الكثير والكثير لنقوم به في هذا المجال".

وكان مارتن شولتس المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار وزيجمار جابريل نائب المستشارة ميركل حذرا خلال قضاء ميركل لعطلتها من عودة أزمة اللاجئين إلى أوروبا، ودعيا إلى عدم الصمت عن هذا الموضوع خلال المعركة الانتخابية.

وكان شولتس صرح في أحد اللقاءات قائلا: "إن من يلعب بالوقت ويحاول تجاهل هذا الموضوع حتى تأتي انتخابات البرلمان، يتصرف بصورة تثير السخرية".