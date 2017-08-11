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لافروف: مخاطر اندلاع نزاع بين واشنطن وبيونج يانج "كبيرة جدًا"

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مصراوي Masrawy

لافروف: مخاطر اندلاع نزاع بين واشنطن وبيونج يانج "كبيرة جدًا"

06:11 م الجمعة 11 أغسطس 2017

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، من

موسكو - (أ ف ب):
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، من أن مخاطر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "كبيرة جدا"، ملمحًا إلى أنه يعود لواشنطن القيام بخطوة أولى من أجل نزع فتيل الأزمة.

وقال لافروف خلال منتدى شبابي نقل التلفزيون وقائعه "إن المخاطر كبيرة جدا، وخصوصا بالنظر إلى الخطاب المستخدم، حين ترد تهديدات مباشرة باستخدام القوة"، ورأى أنه يتحتم على "الأكثر قوة وذكاء" القيام "بخطوة للابتعاد عن النهج الخطير" معربا عن قلق بلاده.

ولم يشر لافروف إلى تصريح الرئيس الامريكي دونالد الأخير بأن الحلول العسكرية "جاهزة للتنفيذ" في حال تصرفت بدون حكمة، لكنه اشار إلى أن موسكو "قلقة للغاية".

وقال "حين يوشك قتال أن يندلع، فإن الخطوة الأولى للابتعاد عن النهج الخطير يجب أن يأخذها الجانب الاقوى والأذكى".

واكد ان روسيا ستقوم "بكل شيء" لتجنب مواجهة بين البلدين، مذكرا بان موسكو وبكين اقترحتا مرارا ان يتزامن وقف التجارب النووية والبالستية الكورية الشمالية مع وقف التدريبات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

لكنه تدارك ان واشنطن ترفض ذلك بحجة ان "التجارب النووية وعمليات اطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية يحظرها قرار لمجلس الامن الدولي يجب احترامه، في حين ان التدريبات العسكرية (لواشنطن وسيول) لم يمنعها ابدا اي طرف".

وتوعد ترامب مجددا الجمعة باستخدام القوة ضد كوريا الشمالية مؤكدا ان الخيار العسكري "جاهز للتنفيذ" رغم دعوة الصين الى ضبط النفس في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية غير المسبوقة بين واشنطن وبيونج يانج.

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