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«البدري» يكشف عن سبب عدم التعاقد مع مدافع وكيف يعوض رحيل حجازي

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«البدري» يكشف عن سبب عدم التعاقد مع مدافع وكيف يعوض رحيل حجازي «البدري» يكشف عن سبب عدم التعاقد مع مدافع وكيف يعوض رحيل حجازي

التحرير

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أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه بدأ خطة مدروسة لتعويض النقص العددي في خط الدفاع الذي لا يوجد به إلا ثلاثة لاعبين فقط هم سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "بدأت في تجهيز الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي للعب في مركز قلب الدفاع وأثق بقدرتهم علي التأقلم والعطاء في هذا المركز".

وواصل "نحن نملك حاليا ثلاثة لاعبين في هذا المركز، وأتمنى ألا يتعرض أحدهم للإصابة، حتى لا نلجأ بالأساس لتجربة أي منهما في هذا المركز".

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وعن سبب عدم التعاقد مع مساك صريح من خارج الاهلي، قال البدري: "الوقت لم يسعفنا للتعاقد مع مدافع قوي ولم نستطيع قيده إفريقيا بسبب انتهاء مهلة القيد الإفريقي اليوم، لكن المفاوضات مازالت جارية حتى الآن للتعاقد مع مدافع جديد".

وأردف البدري: "أما البدائل الأخري فكانت بعض الأندية التى تبالغ في طلباتها وشروطها لإتمام التعاقد مع لاعبيها ورفضنا الدخول في مزايدات، وآخرون كان القلق يساور كثيرين من تعاقدنا معهم".

وعن أسباب الأزمة الدفاعية التي وصلت الأهلي لهذه المشكلة حاليا، تحدث قائلا: "أن الأزمة في الأهلي حاليا سببها عدم مراعاة البعد العددي والفني في اختيارات قوائم الأهلي السابقة على مدار السنين بمختلف المراكز، أضف إلى ذلك العروض الاحترافية التي تصل للاعبين المهمين، فمثلا كانت الأمور ستظل علي ما يرام لولا عرض وست بروميتش لأحمد حجازي الذي كان لاعبا مهما وأساسيا لدعم هذا المركز".

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التحرير

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