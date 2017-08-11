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رئيس الوزراء: تشكيل لجنة من وزارة النقل للتحقيق في حادث الإسكندرية

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رئيس الوزراء: تشكيل لجنة من وزارة النقل للتحقيق في حادث الإسكندرية رئيس الوزراء: تشكيل لجنة من وزارة النقل للتحقيق في حادث الإسكندرية

التحرير

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وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة من وزارة النقل للتحقيق فى حادث اصطدام قطارين بالإسكندرية، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوعه وإعداد تقرير عاجل للعرض على رئيس الوزراء.

وأكد إسماعيل، في بيان له، اليوم الجمعة، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات، للتعامل السريع مع تداعيات الحادث، في إطار المتابعة المستمرة.

وكان رئيس الوزراء قد أجرى عدة اتصاﻻت بوزيري النقل والتضامن اﻻجتماعى، وكلفهما بالتواجد فى موقع الحادث للتعامل الفوري مع تداعياته، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والمتطلبات واﻻحتياجات اللازمة لإتمام علاجهم، موجها وزير الصحة برفع درجة اﻻستعداد داخل مستشفيات محافظتي اﻻسكندرية والبحيرة ﻻستقبال المصابين وكذا المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى أماكن علاجهم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع حاﻻت الوفاة.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 123 مصابا و36 حالة وفاة.

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التحرير

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