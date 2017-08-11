أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس السكة الحديد يكشف لـ«التحرير» تفاصيل تصادم قطاري الإسكندرية

Google+ Print
رئيس السكة الحديد يكشف لـ«التحرير» تفاصيل تصادم قطاري الإسكندرية رئيس السكة الحديد يكشف لـ«التحرير» تفاصيل تصادم قطاري الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل جديدة في واقعة اصطدام قطاري الإسكندرية، قائلاً: "إن القطار رقم 571  القادم من بورسعيد كان متوقفًا بالخط الطوالي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، وذلك  قبل أن يأتي القطار رقم 13 القادم من القاهرة".

وأضاف "شوشة" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن القطار رقم ١٣ اصطدم بالقطار رقم ٥٧١ من الخلف بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، وذلك بعد تجاوز سائق القطار رقم 13 السرعة المقررة.

شاهد أيضا

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق القطار رقم 13 تجاوز السرعة والسيمافورات التي كانت تسبق القطار رقم 571، رغم أنه كان مفترضا أن يتوقف قبل القطار الآخر المتعطل بما لا يقل عن 600 متر على الأقل وفقًا للائحة التشغيل، إلا أن تجاوزه السرعة أدى إلى التصادم وعدم قدرته على التوقف.

وأوضح أن تحقيقات اللجنة الفنية المشكَّلة ستبين إن كان سائق القطار رقم 13 أغلق جهاز "أي تي سي" المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات أم لا، لافتًا إلى أن تحليل بيانات شريط جهاز التحكم بالقطار سيحدد أسباب الحادث بشكل تفصيلي، وآخر الأوامر التى اتخذها السائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي