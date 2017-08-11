رئيس السكة الحديد يكشف لـ«التحرير» تفاصيل تصادم قطاري الإسكندرية

التحرير

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كشف اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل جديدة في واقعة اصطدام قطاري الإسكندرية، قائلاً: "إن القطار رقم 571 القادم من بورسعيد كان متوقفًا بالخط الطوالي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، وذلك قبل أن يأتي القطار رقم 13 القادم من القاهرة".

وأضاف "شوشة" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن القطار رقم ١٣ اصطدم بالقطار رقم ٥٧١ من الخلف بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، وذلك بعد تجاوز سائق القطار رقم 13 السرعة المقررة.

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وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق القطار رقم 13 تجاوز السرعة والسيمافورات التي كانت تسبق القطار رقم 571، رغم أنه كان مفترضا أن يتوقف قبل القطار الآخر المتعطل بما لا يقل عن 600 متر على الأقل وفقًا للائحة التشغيل، إلا أن تجاوزه السرعة أدى إلى التصادم وعدم قدرته على التوقف.

وأوضح أن تحقيقات اللجنة الفنية المشكَّلة ستبين إن كان سائق القطار رقم 13 أغلق جهاز "أي تي سي" المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات أم لا، لافتًا إلى أن تحليل بيانات شريط جهاز التحكم بالقطار سيحدد أسباب الحادث بشكل تفصيلي، وآخر الأوامر التى اتخذها السائق.