محافظ البحيرة: أرسلنا أكثر من 20 سيارة إسعاف لموقع «قطاري الإسكندرية»

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أعلنت محافظ البحيرة، الدكتورة نادية عبده، عن أن كافة مستشفيات محافظة البحيرة على أهبة الاستعداد، لاستقبال مصابي حادث الإسكندرية، لافتة إلى أن المحافظة أرسلت أكثر من 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات.

وقالت عبده، في مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع قناة «أون لايف»، إن كافة مستشفيات محافظة البحيرة الأقرب للإسكندرية على أتم استعداد لاستقبال جميع الحالات، بالإضافة إلى أن شباب البحيرة يتبرعون بالدم، والأطباء على أتم استعداد.

وأعربت عن خالص تعازيها لأهالي ضحايا ومصابي الحادث، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الطوارئ بمستشفيات دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص لاستقبال الضحايا.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.