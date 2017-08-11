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وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث القطارين بالإسكندرية

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وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث القطارين بالإسكندرية وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث القطارين بالإسكندرية

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صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، توجه إلى موقع اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأضاف عز، في تصريحات صحفية، أن الوزير وجه بتشكيل فريق فني للتحقيق في الحادث، وقد وصل الفريق بالفعل إلى منطقة وقوع الحادث وأن غرفة الأزمات بوزارة النقل تتابع مع وزارة الداخلية والصحة حصر أعداد المصابين والضحايا.

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ووجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

وذكرت الهيئة في بيانها أن التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571، وإصابة عدد من الركاب، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار من على السكة.

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