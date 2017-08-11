النيابة العامة تعاين موقع حادث قطاري الإسكندرية.. وتصرح بدفن الجثث

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انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة وفحص القطارين.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من السكة الحديد، لتحديد سبب الحادث، مع ندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة التلفيات وحجم الأضرار.

وأصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، تصاريح بدفن المتوفين، الذين تم التعرف على جثثهم، وقررت سؤال المصابين الذين تسمح حالاتهم.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.