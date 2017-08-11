أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«البترول» ترفع حالة الطوارئ في شركاتها بالإسكندرية

Google+ Print
«البترول» ترفع حالة الطوارئ في شركاتها بالإسكندرية «البترول» ترفع حالة الطوارئ في شركاتها بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول أصدر تعليماته وتوجيهاته لرؤساء شركات الإسكندرية للبترول وبتروجيت طالبهم فيها بإعلان حالة الطوارئ، للمشاركة في عمليات رفع وإخلاء حطام قطاري الإسكندرية.

 

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن شركات البترول ستقوم بالدفع بأوناش عملاقة ومعدات كبيرة تستطيع المشاركة في رفع آثار الحادث الأليم، موضحًا أن رئيس المنطقة الجغرافية بالإسكندرية التابعة لوزارة البترول قرر فتح المستشفى لاستقبال المصابين وتقديم الأدوية والخدمة الصحية اللازمة لهم. 

يذكر أن حادث تصادم وقع بين قطارين بالإسكندرية، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء التصادم، هذا ولم يعرف بعد عدد الضحايا أو المصابين بالتحديد.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي