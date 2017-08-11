«البترول» ترفع حالة الطوارئ في شركاتها بالإسكندرية

التحرير

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول أصدر تعليماته وتوجيهاته لرؤساء شركات الإسكندرية للبترول وبتروجيت طالبهم فيها بإعلان حالة الطوارئ، للمشاركة في عمليات رفع وإخلاء حطام قطاري الإسكندرية.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن شركات البترول ستقوم بالدفع بأوناش عملاقة ومعدات كبيرة تستطيع المشاركة في رفع آثار الحادث الأليم، موضحًا أن رئيس المنطقة الجغرافية بالإسكندرية التابعة لوزارة البترول قرر فتح المستشفى لاستقبال المصابين وتقديم الأدوية والخدمة الصحية اللازمة لهم.

يذكر أن حادث تصادم وقع بين قطارين بالإسكندرية، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جراء التصادم، هذا ولم يعرف بعد عدد الضحايا أو المصابين بالتحديد.