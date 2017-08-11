إسماعيل يوجه «البترول والمقاولون العرب» لدفع أوناش بموقع قطاري الإسكندرية

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وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وزارة البترول وشركة المقاولون العرب، بدفع أوناش إلى موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

كما وجه إسماعيل، وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بالانتقال فورا إلى موقع الحادث، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الحادث والتواصل المستمر مع الوزراء والمحافظين المعنيين.

كان رئيس الوزراء أجرى عدة اتصالات عاجلة بوزراء النقل الدكتور هشام عرفات، والصحة الدكتور أحمد عماد، والتضامن الدكتورة غادة والي، ومحافظي الإسكندرية والبحيرة، بشأن تداعيات حادث تصادم القطارين، كما وجه غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، بمتابعة تداعيات الحادث.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" قد اصطدم في الساعة 2.15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.