«صحة الغربية»: إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة

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قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، واستدعاء جميع الأطباء وإلغاء الإجازات لجميع الجراحين، لاستقبال أية حالات من مصابي حادث قطاري الإسكندرية.

أضاف شرشر أنه اتصل بوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مؤكدا أنه تم توفير جميع أكياس دم من جميع الفصائل ببنوك الدم بالمحافظة والمستلزمات الطبية، والدفع بالقوة البشرية من أطباء وجراحين وممرضين في حين الحاجة إليهم.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" قد اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.