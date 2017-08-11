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مستشفيات جامعة الإسكندرية تستقبل 63 من مصابي حادث القطارين بينهم 5 وفيات

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مصراوي Masrawy

مستشفيات جامعة الإسكندرية تستقبل 63 من مصابي حادث القطارين بينهم 5 وفيات

05:59 م الجمعة 11 أغسطس 2017

مستشفيات جامعة الإسكندرية تستقبل 63 من مصابي حادث القطارين بينهم 5 وفيات

مستشفيات جامعة الإسكندرية تستقبل المصابين

كتب- محمد قاسم:

أعلنت غرفة العمليات المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية استقبلت حتى الآن 63 حالة إصابة نتيجة حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن مستشفى الميري الجامعي بالإسكندرية استقبلت 42 حالة فيما استقبلت مستشفي سموحة الجامعي 29 حالة.

وأكدت أنه 5 حالات توفيت متأثرة بإصاباتها وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات جراء تصادم القطارين إلى 36 قتيلًا و10 مصابًا حتى الآن.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

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