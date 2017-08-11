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قوات الجيش تشارك في إجلاء ضحايا ومصابي قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

قوات الجيش تشارك في إجلاء ضحايا ومصابي قطاري الإسكندرية

05:56 م الجمعة 11 أغسطس 2017

قوات الجيش تشارك في إجلاء ضحايا ومصابي قطاري الإسكندرية

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن عددا من المعدات التابعة لقوات المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية وصلت للمشاركة في عملية إجلاء المصابين والضحايا في حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وأضاف المصدر، أن قوات المنطقة الشمالية قاموا بإخلاء عدداً من الركاب الذين كانوا يستقلون القطارين، ولم يتعرضوا للإصابة.

وتابع المصدر أن عملية الاجلاء مستمرة ولن يتم الإعلان عن انتهاء البحث بشكل كامل حتى إجلاء الضحايا والمصابين من داخل حطام العربات.

وأوضح المصدر أن هناك عدد كبير من الضحايا والمصابين داخل العربات يجرى إخراجهم، مشيرا إلى أن عدد الضحايا والمصابين قابل للارتفاع.

كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات جراء تصادم القطارين إلى 36 قتيلًا و100 مصابًا حتى الآن.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة أثاره.

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