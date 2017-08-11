"كفر الشيخ" تدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم قطاري الإسكندرية
"كفر الشيخ" تدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم قطاري الإسكندرية
05:51 م الجمعة 11 أغسطس 2017
موقع حادث القطارين بالاسكندرية
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أكد الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم قطاري الإسكندرية بمنطقة خورشيد، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بإسعاف الإسكندرية.
وقال "الجنزوري" فى تصريحات لـ"مصراوى"، إنهم رفعوا حالة التأهب القصوى، على مستوى نقاط الإسعاف، بنطاق محافظة كفر الشيخ، تحسبًا لمشاركة سيارات أخرى، في تغطية الحادث، مع تكليف مشرفي إسعاف كفر الشيخ، بالاستعداد التام.
كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.
كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.
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