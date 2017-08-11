أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": ارتفاع عدد ضحايا حادث القطارين إلى 30 قتيلا و110 مصابين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": ارتفاع عدد ضحايا حادث القطارين إلى 30 قتيلا و110 مصابين

05:07 م الجمعة 11 أغسطس 2017

 الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بمنطقة خورشيد شرقي المحافظة، إلى 30 قتيلًا و110 مصابين.

صرح بذلك الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقال إنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، لافتًا إلى أن الأعداد قابلة للزيادة مع عمليات رفع العربات والجرار.

وأضاف حجازي في تصريح له، اليوم أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية ورأس التين ومصطفى كامل والأميري الجامعي، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مشرحة كوم الدكة وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يترأس حاليًا غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لمتابعة الموقف بالمستشفيات واستدعاء أعداد إضافية من أطقم الطوارئ والجراحة والعظام وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات بأعداد إضافية مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية للتوجه للمعاونة بأي مستشفى بالمحافظة أو خارجها.

ووقع حادث تصادم جرار قطار، بمؤخرة قطار آخر بالقرب من منطقة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية) أدى إلى خروج الجرار عن القضبان وانقلاب عربتين.

اقرأ ايضا :

حادث قطاري الإسكندرية - (تغطية خاصة)

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر الصور الأولى لحادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

  • تصادم قطارين بالإسكندرية.. والدفع بـ30 سيارة إسعاف وطوارئ بالمستشفيات

    أخبار

  • مصرع عجوز في تصادم "ميكروباص" بـ"موتوسيكل" بسوهاج

    أخبار

  • إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

    أخبار

إعلان

9f46749763.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة