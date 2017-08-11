"صحة الإسكندرية": ارتفاع عدد ضحايا حادث القطارين إلى 30 قتيلا و110 مصابين

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بمنطقة خورشيد شرقي المحافظة، إلى 30 قتيلًا و110 مصابين.

صرح بذلك الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقال إنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، لافتًا إلى أن الأعداد قابلة للزيادة مع عمليات رفع العربات والجرار.

وأضاف حجازي في تصريح له، اليوم أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية ورأس التين ومصطفى كامل والأميري الجامعي، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مشرحة كوم الدكة وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يترأس حاليًا غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لمتابعة الموقف بالمستشفيات واستدعاء أعداد إضافية من أطقم الطوارئ والجراحة والعظام وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات بأعداد إضافية مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية للتوجه للمعاونة بأي مستشفى بالمحافظة أو خارجها.

ووقع حادث تصادم جرار قطار، بمؤخرة قطار آخر بالقرب من منطقة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية) أدى إلى خروج الجرار عن القضبان وانقلاب عربتين.

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