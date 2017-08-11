صراع البطلين على «الأفيش» واعتذار «السقا».. 8 معلومات عن «الكنز»

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يترقب جمهور الفنان محمد رمضان عرض فيلمه الجديد "الكنز" بفارغ الصبر في موسم عيد الأضحى 2017، خاصة بعدما نشر الفنان صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، طالبا من جمهوره أن ينتظروا الإعلان التشويقي للفليم خلال ساعات، وكعادته كتب جملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 8 معلومات عن فيلم "الكنز".

1- الفيلم بطولة الفنان محمد رمضان، وبمشاركة كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنان محمد سعد، أحمد رزق، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، روبي، سوسن بدر، هندي صبري، خالد الصاوي، الشحات مبروك، ومحيي إسماعيل، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج عمرو عرفة.

2- تدور أحداثه حول 4 عصور هي: العصر الفرعوني، العثماني، العباسي، وحقبة السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب، وكيفية إقحام الدين في السياسة من أجل الحصول على مناصب.

3- كان من المقرر مشاركة الفنان أحمد السقا في بطولة الفيلم، جنبا إلى جنب الفنان محمد رمضان، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة قائلًا خلال استضافته ببرنامج "في بيتنا ضيف"، عبر شاشة تليفزيون دبي: "مكنش في أي خلاف، كل الحكاية إنه حصل تعارض في توقيت التصوير".

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4- حل الفنان محمد سعد محل زميله أحمد السقا في بطولة الفيلم، ويترقب المشاهدون دور "سعد" الذي يعد تغييرا لجلده، واختلافا عن طبيعة أدواره السابقة.

5- تصارع "رمضان وسعد" على تصدرهما لشكل "أفيش الفيلم"، ما سبب صداعا في رأس المخرج شريف عرفة، رغم أن الشركة المنتجة للفيلم اقترحت أن يتصدر محمد رمضان المشهد، بسبب ارتفاع مؤشر جماهيريته ولضمان الإيرادات، فيما لم تقترح الفنان محمد سعد بسبب انخفاض إيرادات فيلمه الأخير "تحت الترابيزة"، الذي تم سحبه من دور العرض بعد 15 يوما من طرحه.

6- قال مصدر مقرب من محمد سعد، في تصريحات صحفية، إن الفنان غضب من حماس الشركة للفنان محمد رمضان، ما دفعه للسفر إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي بعنوان "صبح صبح" على الرغم من أنه لم ينته من تصوير دوره في الفيلم.

7- اعتذرت الفنانة هالة صدقي عن عدم مشاركتها بالفيلم، بحجة أنه كان يحتاج إلى سفر ومجهود كبير، لكنها كانت مشغولة بتصوير مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ورغم ذلك صرحت بأنها متشوقة لمشاهدته.

8- قالت الفنانة هند صبري عن الفيلم: "أصابني بالخضة لأنه تجربة مختلفة على جميع الأصعدة، فالأستاذ شريف عرفة ينقلنا من عمل كبير لآخر أكبر منه، فبعد أن قدمنا معا جزءين من فيلم الجزيرة انتقلنا إلى فيلم الكنز".