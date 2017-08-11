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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا

05:28 م الجمعة 11 أغسطس 2017

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا

حادث قطاري الإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:
أعلن شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات، ارتفاع عدد الوفيات جراء تصادم قطارين بالإسكندرية إلى 36 قتيلًا و123 مصابًا حتى الآن بينهم حالات حرجة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة إسعاف، لافتًا إلى أنه تم نقل 22 من المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، و9 إلى مشرحة صدر المعمورة، و5 إلى مشرحة رأس التين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكري، والشرطة بالإسكندرية، والميري.

وأكد "مجاهد" في بيان اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع مستشفيات الإسكندرية.

وأعداد الوفيات والمصابين أولية وليست نهائية، إذ تتواجد بعض الحالات في حالة خطرة بالعناية المركزة وغرف العمليات.

وتوجه وزير الصحة أحمد عماد، إلى الإسكندرية؛ لمتابعة حالات الضحايا، والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

ووجه وزير الصحة بانعقاد غرفة الأزمات بالوزارة لمتابعة حالة المصابين.

كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

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