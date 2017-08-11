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بعد تعطلها في "نيل أسيوط".. عودة عبارة "البداري" للعمل- "صور"

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مصراوي Masrawy

بعد تعطلها في "نيل أسيوط".. عودة عبارة "البداري" للعمل- "صور"

05:32 م الجمعة 11 أغسطس 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة البدارى بأسيوط، اليوم الجمعة، تشغيل العبارة النهرية التي تنقل الركاب بين مركزي البداري وطما والعكس، بعد وصول مجموعة من الميكانيكيين والفنيين من مشروع العبارات النهرية، وتمكنهم من إنهاء المشكلة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا تليفونيًا، مساء الخميس، بحدوث عطل مفاجئ في عبارة مركز البداري " كسر بالعامود الخاص بالدفة"، ما أدى إلى عدم السيطرة عليها وحدوث جنوح لها، إذ جرفها التيار المائي إلى قرية بني فيز بمركز صدفا وعلى متنها حوالى 30 راكبًا وعشرة سيارات.

وأصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليماته بالتدخل السريع، واستدعاء قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات ومدير وفريق الصيانة بمشروع العبارات النهرية، لإنقاذ المواطنين وحل الأزمة في أسرع وقت.

واستطاعت قوات الإنقاذ النهري السيطرة على العبارة الجانحة، ونقل الركاب إلى عبارة بديلة جرى استدعاؤها، لنقل الركاب والسيارات ثم توجيه عبارة لقطر العبارة الجانحة إلى مرسى بنى فيز، لإجراء الصيانة اللازمة لها.

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