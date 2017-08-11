النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث تصادم القطارين بالإسكندرية

كتب ـ محمود سعيد:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة - الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر اليوم الجمعة، على نحو أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم بين قطارين، بمنطقة خورشيد، شرق الإسكندرية، الأول متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، والثاني على خط "الإسكندرية - بورسعيد".

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية - في تصريحات صحفية - إنه تم تكليف رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية، بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسئولين عنه مع عرض نتائج التحقيقات على المستشارة رشيدة فتح الله فور الانتهاء منها لاتخاذ اللازم.

قال محمد حمص، رئيس مرفق إسعاف الإسكندرية، إن عدد الوفيات في حادث قطاري الإسكندرية، ارتفع إلى 28، بالإضافة إلى 50 مصابًا، نقلوا جميعًا إلى 5 مستشفيات بالإسكندرية، والوفيات وزعوا على المستشفيات، بواقع 6 في مستشفى أبو قير المركزي، و9 في صدر المعمورة، و5 في رأس التين، و2 في الجمهورية، و6 في العامرية.

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