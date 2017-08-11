وزارة النقل: فتح تحقيق في حادث تصادم قطاري الإسكندرية

كتب- عبد الله قدري:

صرح محمد عز المتحدث الاعلامي لوزارة النقل، بأن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد توجه إلى موقع اصطدام قطار ١٣ اكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأضاف عز في بيان صحفي، أن الوزير وجه بتشكيل فريق فني للتحقيق في الحادث وقد وصل الفريق بالفعل إلى منطقة وقوع الحادث وأن غرفة الأزمات بوزارة النقل تتابع مع وزارة الداخلية والصحة حصر اعداد المصابين والضحايا.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط عشرات الضحايات والمصابين.

ووجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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