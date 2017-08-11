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وزيرة التضامن: صرف تعويضات لضحايا «قطاري الإسكندرية»

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وزيرة التضامن: صرف تعويضات لضحايا «قطاري الإسكندرية» وزيرة التضامن: صرف تعويضات لضحايا «قطاري الإسكندرية»

التحرير

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم الجمعة، إن الوزارة جاهزة لتوفير كل وسائل الدعم والمساندة بمجرد حصر أعداد الضحايا والمصابين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، وصرف التعويضات بعد إعلان وزارة الصحة وهيئة السكة الحديد الحصيلة النهائية للمتوفين والمصابين.

وذكرت ألفة السلامي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن "والي" تتابع آخر تطورات الحادثة، موضحة أنه تم توزيع المصابين على 8 مستشفيات.

وأضافت السلامي أن الوزيرة كلفت فريق الإغاثة في وزارة التضامن بالوجود في مشرحة كوم الدكة لانتظار الجثامين، وكذلك الوجود في جميع المستشفيات لعمل بحث الحالة لكل مصاب، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم اللوجيستي والنفسي لأهالي الضحايا والمصابين وذويهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تحديد تعويضات المصابين، كل حسب حجم إصابته.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

بينما أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية وصل إلى 110 مصابين و35 حالة وفاة.

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التحرير

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