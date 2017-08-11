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رفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

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رفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

التحرير

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قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية لاستقبال مصابي "حادث القطارين".

المصادر أوضحت، لـ"التحرير"، أن رئيس الوزراء أمر أيضًا بتفعيل غرفة العمليات المركزية، لمتابعة حادث تصادم قطارى رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة/ الإسكندرية، كما أعطى تعليماته لوزير الصحة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الحادث، كما وجه وزير النقل بالتوجه فورا لموقع الحادث للمتابعة ورفع تقرير مفصل بأسباب الحادث.

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ويذكر أن الإسكندرية شهدت حادث تصادم قطارين، ما أسفر عن وفاة نحو 30 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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التحرير

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