الحكومة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة حادث تصادم قطاري الإسكندرية

كتب- محمد غايات ونسمة فرج:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المستشفيات في محيط حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة - الإسكندرية

ووجه إسماعيل، وزير النقل ومحافظي الاسكندرية والبحيرة بالتوجه إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث لمتابعة وتقديم التقارير أول بأول. كما كلف وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي بحصر أعداد الضحايا والمصابين في الحادث.

كما كلف رئيس الوزراء، وزير البترول وشركة المقاولين العرب لتوفير أوناش لرفع العربات التي تضررت من الحادث.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط عشرات الضحايات والمصابين.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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