محافظ بورسعيد يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي للمصري (صور)

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أدلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في عملية التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي المصري البورسعيدي، وذلك بمقر النادي الرئيسي في المدرج البحري للاستاد.

واستقبل "الغضبان" فور وصوله لمقر النادي أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وفي مقدمتهم سمير حلبية، رئيس المجلس، وتبادل الحديث مع عدد من قدامي النادي حول مستقبل النادي والفريق بالمرحلة المقبلة.

وقسمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت والمكونة من: المستشار محمد نور الدين ومعه المستشار هشام الحديدي، والمستشار محمد حجازي، اللجان إلى لجنة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالسيدات.