"إسعاف الإسكندرية": 110 مصابين في حادث القطارين.. وشاهد: 20 دقيقة سبب الكارثة

الإسكندرية - محمد عامر:

قال أحد الناجين من حادث تصاد القطارين في الإسكندرية، بإنه كان يستقل القطار القادم من بورسعيد، المتوجه إلى سيدي جابر، وأثناء سير القطار بالقرب من قرية عزبة الشيخ الصغرى، على بعد أمتار من مزلقان سكة حديد خورشيد، توقف لمدة 20 دقيقة كاملة، قبل أن يصطدم به قطار القاهرة، على نفس الخط.

وأضاف أنه شاهد عددًا من الجثث، محشورة بين المقاعد، ويجري حاليًا استخراجها بواسطة المسعفين.

وقال محمد حمص، مدير إسعاف الإسكندرية، لـ"مصراوي"، إن عدد المصابين ارتفع إلى 110 مصابين، حتى الآن، مضيفًا أن من بين الضحايا عددًا من الأطفال.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا. وقالت الهيئة إنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار 571 بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار 13 وعربتان من مؤخرة قطار 571، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.



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