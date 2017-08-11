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رئيس الوزراء يوجه "البترول" و"المقاولون العرب" بدفع أوناش إلى موقع حادث الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه "البترول" و"المقاولون العرب" بدفع أوناش إلى موقع حادث الإسكندرية

04:53 م الجمعة 11 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أ:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وزارة البترول وشركة المقاولون العرب بدفع أوناش إلى موقع حادث تصادم القطارين بمحطة خورشيد بخط القاهرة - الإسكندرية.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء وجه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالانتقال فورا إلى موقع الحادث، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من جانب المهندس شريف إسماعيل لتداعيات الحادث والتواصل المستمر مع الوزراء والمحافظين المعنيين.

كان رئيس الوزراء قد أجرى عدة اتصالات عاجلة بكل من وزراء النقل الدكتور هشام عرفات والصحة الدكتور أحمد عماد والتضامن الدكتورة غادة والي ومحافظي الإسكندرية والبحيرة بشأن تداعيات حادث تصادم القطارين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، بمتابعة تداعيات حادث تصادم القطارين بخط القاهرة - الإسكندرية، حيث من المقرر أن يتم إصدار بيان رسمي من مجلس الوزراء بشأن الحادث والإجراءات التي تمت بشأنه.

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