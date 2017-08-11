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نقل 30 مصابًا من حادث قطاري الإسكندرية لمستشفى الميري.. و18 للقوات المسلحة

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مصراوي Masrawy

نقل 30 مصابًا من حادث قطاري الإسكندرية لمستشفى الميري.. و18 للقوات المسلحة

04:31 م الجمعة 11 أغسطس 2017

نقل 30 مصابًا من حادث قطاري الإسكندرية لمستشفى الميري.. و18 للقوات المسلحة

تصادم قطاري الاسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات جراء تصادم قطارين بالإسكندرية إلى 20 قتيلًا، و88 مصابًا حتى الآن.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع 25 سياراة إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم نقل 30 من المصابين لمستشفى الميرى، و28 لمستشفى الميري بسموحة، و2 لمستشفى الجمهورية، و6 إلى مستشفى رأس التين، و18 لمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.

وأكد "مجاهد" في بيان اليوم، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان كلف الدكتور شريف وديع مستشاره للرعايات ووكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بمتابعة حالة المصابين ورفع تقرير له شخصياً على مدار الساعة، مشددا أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية.

كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

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