الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 21 قتيلًا و109 مصابين حتى الآن
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 21 قتيلًا و109 مصابين حتى الآن
04:53 م الجمعة 11 أغسطس 2017
حادث قطاري الاسكندرية
كتب - أحمد جمعة:
تصوير - حازم جودة:
أعلن شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات، ارتفاع عدد الوفيات جراء تصادم قطارين بالإسكندرية إلى 21 قتيلًا و109 مصابًا حتى الآن بينهم حالات حرجة.
وقال وديع في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم نقل 30 من المصابين لمستشفى الميرى، و28 لمستشفى الميري بسموحة، و2 لمستشفى الجمهورية، و6 إلى مستشفى رأس التين، و18 لمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة، ويجري نقل باقي المصابين إلى المستشفيات.
وأعداد الوفيات والمصابين أولية وليست نهائية، إذ تتواجد بعض الحالات في حالة خطرة بالعناية المركزة وغرف العمليات.
وأوضح وديع أن وزير الصحة أحمد عماد، وجهه بانعقاد غرفة الأزمات بالوزارة لمتابعة حالة المصابين.
كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.
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حادث قطاري الإسكندرية - (تغطية خاصة)
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