أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش الوطني يعلن مقتل 11 عنصرا من الحوثيين في معارك باليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش الوطني يعلن مقتل 11 عنصرا من الحوثيين في معارك باليمن

04:47 م الجمعة 11 أغسطس 2017

الجيش الوطني يعلن مقتل 11 عنصرا من الحوثيين في معارك باليمن

ارشيفيه

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 11 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، واصابة آخرين إثر معارك بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني تصدت فجرا لهجوم عنيف شنته المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) على مواقعها في جبهة العقبة شمالي محافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم استمرت لساعات و استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة.

واضاف أن "المليشيا شنت الهجوم من ثلاثة محاور من الشرق والغرب وقلب جبهة العقبة التي يسيطر الجيش الوطني على معظم أجزائها".

وأكد أن قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم، في حين خلفت المعارك ما لا يقل عن 11 قتيلا من عناصر المليشيات، بينهم قائدان ميدانيان أحدهما يدعى محمد القاضي، علاوة على تدمير عربة عسكرية، فيما قتل ثلاثة من الجيش الوطني بينهم القيادي محسن مرعي.

وتعد جبهة العقبة إحدى أهم الجبهات المشتعلة التي ترابط فيها وحدات من المنطقة العسكرية السادسة، ويقع في اطارها الخط الدولي الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية عبر منفذ البقع الاستراتيجي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ملايين يواجهون المجاعة بسبب الحرب في اليمن والصومال وجنوب السودان

    أخبار

  • فيديوجرافيك: تداعيات الحرب في اليمن

    أخبار

  • منظمة دولية: قتلى إغلاق مطار صنعاء فاقوا ضحايا الضربات الجوية على

    أخبار

  • احتجاج أمهات المختطفين اليمنيين على محاكمة أبنائهن بشكل سري

    أخبار

إعلان

98830ac157.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة