الجيش الوطني يعلن مقتل 11 عنصرا من الحوثيين في معارك باليمن

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 11 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، واصابة آخرين إثر معارك بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني تصدت فجرا لهجوم عنيف شنته المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) على مواقعها في جبهة العقبة شمالي محافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم استمرت لساعات و استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة.

واضاف أن "المليشيا شنت الهجوم من ثلاثة محاور من الشرق والغرب وقلب جبهة العقبة التي يسيطر الجيش الوطني على معظم أجزائها".

وأكد أن قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم، في حين خلفت المعارك ما لا يقل عن 11 قتيلا من عناصر المليشيات، بينهم قائدان ميدانيان أحدهما يدعى محمد القاضي، علاوة على تدمير عربة عسكرية، فيما قتل ثلاثة من الجيش الوطني بينهم القيادي محسن مرعي.

وتعد جبهة العقبة إحدى أهم الجبهات المشتعلة التي ترابط فيها وحدات من المنطقة العسكرية السادسة، ويقع في اطارها الخط الدولي الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية عبر منفذ البقع الاستراتيجي.