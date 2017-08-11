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الحكومة الألمانية ترجح أن سفارتها في كابول كانت هدفا لهجوم إرهابي

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مصراوي Masrawy

الألمانية ترجح أن سفارتها في كابول كانت هدفا لهجوم إرهابي

04:22 م الجمعة 11 أغسطس 2017

الحكومة الألمانية ترجح أن سفارتها في كابول كانت هدفا لهجوم إرهابي

برلين - (د ب أ):

رجحت الحكومة الألمانية أن الهجوم، الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول في مايو الماضي وأودى بحياة نحو 150 شخصا، كان يستهدف السفارة الألمانية.

وجاء في تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية عن الأوضاع في أفغانستان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات الحالية، فإنه من المرجح أن الهجوم الذي وقع في 31 مايو الماضي كان يستهدف السفارة الألمانية".

ولا يزال الغموض يكتنف هوية الجاني أو الجناة. وبحسب التقرير "لم تعلن مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم على نحو يُصدق".

وأضاف التقرير أن بيان الإعلان عن مسؤولية الهجوم الذي انتشر على الإنترنت لتنظيم داعش تم تصنيفه على أنه "غير جدير بالثقة".

وجاء في التقرير أن الحكومة الأفغانية تحمّل "حقاني"، وهي جماعة مستقلة مرتبطة بحركة طالبان، مسؤولية الهجوم، إلا أن التحقيقات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر عقب وقوع الهجوم لم تُختتم بعد.

يذكر أن صهريج صرف صحي مفخخ بأطنان من المواد المتفجرة انفجر في 31 مايو الماضي عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الألمانية في كابول.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل في الهجوم 92 شخصا، بينما ذكرت الحكومة الأفغانية أن عدد الضحايا بلغ 150 قتيلا، من بينهم موظفان أفغانيان في السفارة الألمانية.

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مصراوي Masrawy

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