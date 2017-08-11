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بالصور- الملكة رانيا تتألق في حفل تخرج ابنها ولي العهد الأردني

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مصراوي Masrawy

بالصور- الملكة رانيا تتألق في حفل تخرج ابنها ولي العهد الأردني

04:57 م الجمعة 11 أغسطس 2017

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كتبت-نرمين الجلاد:

 احتفلت "رانيا العبد الله" ملكة الأردن بتخرج ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، من كلية ساندهيرست العسكرية، وأعربت عن مشاعر الفخر والاعتزاز، التي غمرتها في ذلك اليوم.

ويذكر أن الأمير حسين بن طلال البالغ من العمر23 عاماً، وهو أكبر أبناء الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية والملكة رانيا العبد الله، والذي تخرج اليوم الجمعة من الأكاديمية العسكرية،وتألقت الملكة رانيا بمعطف أحمر راقي، مع فستان أبيض اللون.

ونشرت الملكة رانيا صورة للأمير حسين على الانستجرام وهو مرتدي الزى العسكري، وعلقت " وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله".

وفي وقت سابق نشرت الملكة رانيا عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة بصحبة زوجها العاهل الأردنى الملك عبدالله، وابنهم الأمير حسين. وعلقت الملكة رانيا على الصورة :"فخورون بك إلى أبعد الحدود، مع الحسين خلال إحدى المناسبات التى أقامتها أكاديمية ساندهيرست العسكرية".

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