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بالإيحاء.. أحدث طرق علاج فشل العلاقات العاطفية

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مصراوي Masrawy

بالإيحاء.. أحدث طرق علاج فشل العلاقات العاطفية

04:50 م الجمعة 11 أغسطس 2017

بالإيحاء.. أحدث طرق علاج فشل العلاقات العاطفية

العلاج بالإيحاء.. أخر طرق علاج فشل العلاقات العا

 كتب - مصراوي:

يؤثر فشل العلاقات العاطفية على صحة الإنسان عمومًا ولهذا يجب علاج الأمر بشكل سريع، ومؤخرًا تم استخدام طريقة لعلاج هذه المشكلة وهي العلاج الإيحائي الذي استخدم في علاج الكثير من الأمراض مثل السمنة المفرطة وضعف البصر.

وقال موقع الدورية العلمية jneurosci إن دراسة حديثة أثبتت فاعليتة العلاج بالإيحاء لمن يعانون أزمات عاطفية، وذلك بعد أن أجرى الباحثون تجارب على متطوعين انفصلوا عن شركائهم خلال الأشهر الست الأخيرة، بحسب موقع "سبوتنيك".

وقاموا الباحثون برش محلول ملحي في أنوف المتطوعين، وأقنعوهم بأن هذا البخاخ يزيل الألم العاطفي، في حين أن ليس لها تأثير على الإطلاق.

وأجرى العلماء بعد ذلك عملية تصوير بأشعة الرنين المغناطيسي على أدمغة المشاركين أثناء عرض صورة الحبيب السابق، لاستطلاع تأثير استعادة ذكريات العلاقة المنتهية، وكانت النتيجة أن من استخدموا بخاخ المحلول الملحي شعروا بما يعرف بـ"الألم الاجتماعي" أكثر من غيرهم.

يشار إلى أن العلاج بالإيحاء لا يحتوي على أية عناصر فعالة ولذلك فإن أي تغيير يحدث للمريض فإنه يرجع للعوامل النفسية فقط مثل الإيحاء والتوقع أو السير الطبيعي للمرض.

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مصراوي Masrawy

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