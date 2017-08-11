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الدوري الإسباني الأكثر تحقيقًا للعوائد المالية في الميركاتو

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الدوري الإسباني الأكثر تحقيقًا للعوائد المالية في الميركاتو الدوري الإسباني الأكثر تحقيقًا للعوائد المالية في الميركاتو

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حصلت الأندية الإسبانية على الكثير من الأموال في ميركاتو بيع اللاعبين الحالي، حيث تحصلت أندية الليجا على 653 مليون يورو أكثر من أي دوري آخر.

وأتت تلك الانتعاشة بسبب بيع العديد من النجوم بأرقام كبيرة للغاية، وعلى رأسهم نيمار ومن ثم ألفارو موراتا ودانيلو، فبالأرقام نجد أن أندية الدوري الإسباني تحصلت على 653,95 مليون يورو من بيع اللاعبين.

واحتل الدوري الإنجليزي المركز الثاني في القائمة أندية الدوري الإنجليزي التي تحصلت على 581,48 مليون يورو، ومن ثم أندية الدوري الإيطالي التي تحصلت على 572,37 مليون يورو، ومن ثم أندية الدوري الفرنسي التي تحصلت على 339,85 مليون يورو، وأخيرًا أندية الدوري الألماني التي تحصلت على 339.78 مليون يورو.

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واللافت للنظر أن أندية الدوري الإسباني هي الوحيدة من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التي حصلت على أموال من بيع اللاعبين أكثر من تلك التي أنفقتها على تدعيم صفوفها.

ووصل فارق الأموال التي تحصلت عليها أندية الدوري الإسباني والأموال التي أنفقتها إلى 286,05 مليون يورو، بينما بلغ الفارق بالسالب في جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بواقع -71,5 مايون يورو للدوري الفرنسي و-133 مليون يورو للدوري الألماني و-178,47 مليون يورو للدوري الإيطالي و-542,57 للدوري الإنجليزي.

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