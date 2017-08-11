النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين بالأسكندرية

كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم بين قطارين، بمنطقة خورشيد، شرق الإسكندرية، الأول متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، والثاني على خط "الإسكندرية - بورسعيد".

وكلف النائب العام، فريق من النيابة العامة، بسرعة الانتقال لمعاينة موقع الحادث، وسؤال المصابين، كما كلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة.

وقال محمد حمص، رئيس مرفق إسعاف الإسكندرية، إن عدد الوفيات في حادث قطاري الإسكندرية إلى 20، بالإضافة إلى 50 مصابًا، نقلوا إلى 5 مستشفيات في الإسكندرية.

وأضاف مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سقط عدد من الضحايا وعشرات المصابين في تصادم قطارين في منطقة خورشيد بالإسكندرية، احدهما قادم من بورسعيد، والأخر من القاهرة.

وأوضح حجازي أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابيين والضحايا.