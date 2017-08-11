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مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب حادث تصادم قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب حادث تصادم قطاري الإسكندرية

04:06 م الجمعة 11 أغسطس 2017

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب حادث تصادم قطاري الإسكندرية

كتب- عبد الله قدري:

كشف مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية، أن سبب تصادم قطاري الإسكندرية، هو سير القطارين في سكة واحدة، قبل أن يتم إخلاء السكة من أحدهما.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه "كان من المفترض من عامل "البلوك" أن لا يستقبل قطارًا آخرًا على السكة حتى خلوها من القطار الأول"، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعرف في السكة الحديد باسم "خلو السكك".

ولفت إلى أن أحد القطارات لحق بالآخر واصطدم به، مؤكدًا أن هذا بسبب سوء تنظيم الحركة.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

وقالت الهيئة إنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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مصراوي Masrawy

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