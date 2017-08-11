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النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في تصادم قطاري الإسكندرية

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النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في تصادم قطاري الإسكندرية النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في تصادم قطاري الإسكندرية

التحرير

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أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 "القاهرة- الإسكندرية" والقطار رقم 571 "بورسعيد- الإسكندرية"، بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية.

اصطدم قطاران في الساعة الثانية و15 دقيقة عصر اليوم الجمعة، ما أسفر عن 28 حالة وفاة وأكثر من 50 مصابا.

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وكلف النائب العام نيابة الإسكندرية الكلية ونيابة استئناف الإسكندرية، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وعمل معاينة له، كما أمر بتشريح جثث الضحايا للوقوف علي أسباب الوفاة، طلب التحريات حول الواقعة.

ووجه النائب العام بالاستماع إلي أقوال الشهود والمصابين الذين تسمح حالتهم لكشف غموض الحادث والوقوف على أسبابه.

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التحرير

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