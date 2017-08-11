أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الصحة: 28 حالة وفاة و50 مصابا إثر تصادم قطارين بالإسكندرية

Google+ Print
الصحة: 28 حالة وفاة و50 مصابا إثر تصادم قطارين بالإسكندرية الصحة: 28 حالة وفاة و50 مصابا إثر تصادم قطارين بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد مجلي وهدير عصام:

أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية، إلى 28 حالة فاة، وأكثر من 50 مصابا.

وقال "حجازي"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم نقل الجثامين إلى 5 مستشفيات، لافتا بأن مستشفى أبو قير المركزي استقبل 6 جثامين، و9 جثامين بمستشفى المعمورة، و5 جثث بمستشفى رأس التين، ونقل جثتين إلى مستشفى الجمهورية، و6 جثث بمستشفى العامرية.

شاهد أيضا

هيئة السكة الحديد أعلنت أنه في تمام الساعة ١٤.١٥ ظهر اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم "13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية" بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد.

وأوضحت الهيئة -في بيان صحفي- أن الحادث تسبب في سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار رقم 571.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي