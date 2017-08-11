الصحة: 28 حالة وفاة و50 مصابا إثر تصادم قطارين بالإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - محمد مجلي وهدير عصام:

أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية، إلى 28 حالة فاة، وأكثر من 50 مصابا.

وقال "حجازي"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم نقل الجثامين إلى 5 مستشفيات، لافتا بأن مستشفى أبو قير المركزي استقبل 6 جثامين، و9 جثامين بمستشفى المعمورة، و5 جثث بمستشفى رأس التين، ونقل جثتين إلى مستشفى الجمهورية، و6 جثث بمستشفى العامرية.

شاهد أيضا

هيئة السكة الحديد أعلنت أنه في تمام الساعة ١٤.١٥ ظهر اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم "13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية" بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد.

وأوضحت الهيئة -في بيان صحفي- أن الحادث تسبب في سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار رقم 571.