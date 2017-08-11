اللقطات الأولى في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية

التحرير

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قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بموقع حادث تصادم قطارين بمدخل منطقة أبيس.

وعن أعداد الضحايا والمصابين، أكد "حجازي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه لم يتم حصر أعداد الضحايا والمصابين حتى الآن.

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من جانبه، أوضح الدكتور طارق خليفة، مدير مستشفى الأميري لجامعة الإسكندرية، أن المستشفى استقبل 4 مصابين حتى الآن حالتهم حرجة.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث برئاسة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية؛ للوقوف على ملابسات وأسباب التصادم.