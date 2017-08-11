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اللقطات الأولى في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية

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اللقطات الأولى في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية اللقطات الأولى في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية

التحرير

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حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد في الإسكندرية

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بموقع حادث تصادم قطارين بمدخل منطقة أبيس.

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وعن أعداد الضحايا والمصابين، أكد "حجازي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه لم يتم حصر أعداد الضحايا والمصابين حتى الآن.

حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد

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من جانبه، أوضح الدكتور طارق خليفة، مدير مستشفى الأميري لجامعة الإسكندرية، أن المستشفى استقبل 4 مصابين حتى الآن حالتهم حرجة.

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وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث برئاسة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية؛ للوقوف على ملابسات وأسباب التصادم.

حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد في الإسكندرية

حادث تصادم قطارين بمحطة خورشيد في الإسكندرية

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التحرير

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