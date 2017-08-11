رسميًا.. الأهلي يقيد الشيخ وأزارو وهشام محمد في القائمة الإفريقية

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، استقر على قيد الثلاثي أحمد الشيخ، ووليد أزارو، وهشام محمد، في قائمة الفريق الإفريقية، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الجمعة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الأهلي قام بإرسال أسماء الثلاثي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لقيدهم بقائمة الأهلي قبل إغلاق باب القيد مساء اليوم الجمعة.

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يذكر أن الأهلي سيواجه فريق الترجي التونسي في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية منتصف شهر سبتمبر المقبل.