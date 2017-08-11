أيمن أشرف يصدم منتخب المحليين

التحرير

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بات أيمن أشرف لاعب الأهلي، مهددًا بعدم السفر مع منتخب المحليين إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة أسود الأطلس في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018.

حيث كشف حماده صدقي المدير الفني لمنتخب المحليين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعب جواز سفره مفقود، والجهاز الفني يبذل أقصى جهد لديه من أجل إنهاء الأزمة قبل السفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل.

ويكثف جهاز المنتخب من جهوده حتى يستطيع استخراج جواز سفر اللاعب واستكمال إجراءات سفره للمغرب حتى يتسنى له التواجد مع الفراعنة في المباراة.

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من جانبه يؤدي منتخب المغرب للمحليين، مرانه الرئيسي في السابعة مساء غدٍ السبت على ستاد الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني، كما سيتدرب أسود الأطلس اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الإسكندرية.

يذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أكد لـ«التحرير»، أنه تم الاتفاق مع الأمن على منع أي ألعاب نارية أو مواد صلبة خلال اللقاء، كما أنه تم الاتفاق مع الأمن أيضًا على السماح لأعضاء الاندية ومراكز الشباب بحضور اللقاء، موضحًا أن الأمن طلب الدخول بأعلام مصر فقط.