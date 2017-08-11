ترامب يحذر كوريا الشمالية من أن خيارات بلاده العسكرية "جاهزة "

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن خيارات الجيش الأمريكي "جاهزة " في تصريحات تحذيرية موجهة لكوريا الشمالية في حال قررت الاقدام على "تصرف طائش".

وغرد ترامب قائلا اليوم الجمعة: "الحلول العسكرية موجودة وجاهزة بالكامل في حال تصرفت كوريا الشمالية تصرفا غير حكيم. ونأمل أن يجد كيم يونج أون طريقا آخر!"

وشدد ترامب على تهديداته لكوريا الشمالية، قائلا أمس الخميس إن تحذيره من " النار والغضب " ضد نظام بيونجيانج أوائل الأسبوع الجاري "لم يكن صارما بما يكفي".

وهددت كوريا الشمالية بمهاجمة جزيرة جوام الامريكية وسط تصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونجيانج بسبب برنامجها النووي وسلسلة من التجارب الصاروخية الاخيرة.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن اندلاع حرب سيكون " كارثيا " وأن "جهودا دبلوماسية للسيطرة على هذا الموقف " بدأت تحظى بدعم".

ورفض ترامب أمس التصريح بما إذا كانت الولايات المتحدة ربما تدرس توجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية، لكنه قال إنه ما زال منفتحا على التفاوض.